Mamá de Milett Figueroa arremete contra Kurt Villavicencio y lo minimiza por ser “comunicador”

Luego de que Milett Figueroa fuese blanco de críticas por parte de la prensa peruana y argentina tras su participación como jurado en el reality ‘Cantando 2024′, su madre, Martha Valcárcel, despotricó contra los periodistas que se mostraron inconformes con el desempeño de su hija, incluyendo al conductor Kurt Villavicencio, al que calificó de “pobre tipo”.

“Ella está respondiendo bien las devoluciones, sabe conoce, ha estudiado canto. (¿Le parece que hace bien su trabajo?), perfecto y la han halagado, miren las redes, miren lo que dicen los mismos colegas, sus mismos compañeros dicen: ‘basta de meterse con ella’”, sostuvo inicialmente.

No obstante, la entrevista se empezó a acalorar cuando fue consultada por las críticas del conductor de ‘Todo Se Filtra’, al que calificó de “pobre tipo” y lo minimizó por ser comunicador.

“Es otro pobrecito, pobre tipo. Sí, es un pobre tipo, que no me conoce ni conoce a mi hija y no sabe nada más que de lo que se escucha porque no tiene una sola prueba de lo que es mi hija, de lo que ha hecho mi hija”, dijo notoriamente ofuscada.

“Y quién es él para que diga que no lo hace bien, ¿él es profesional en canto?, ¿él es profesional en actuación?, ¿él ha estudiado en algún sitio?, ¿qué es él?, es un comunicador, punto, no papacito punto, se acabó”, agregó, retirándose del lugar.

Al volver a ser interceptada por el reportero, lo apuntó con el dedo y le dijo “aprende a hacer entrevistas, niño”; le deseó “bendiciones” a Kurt, reafirmó su postura sobre el conductor y subió a una camioneta, visiblemente molesta.

“Dile que le deseo lo mejor (a Kurt), bendiciones infinitas (¿a pesar de lo que le acaba de decir?), no, yo no le he dicho nada malo. Aprende a hacer entrevistas, niño, ya te he dicho. Yo no he dicho nada mal, he dicho que es un pobre tipo si se expresa mal de una mujer porque un hombre debe saber respetar a una mujer, (¿pero a pesar de eso, le manda bendiciones?), por supuesto, yo jamás voy a desearle el mal a nadie, jamás”, concluyó.

CUESTIONA A JANET BARBOZA Y HABLA DEL CASO DE TILSA LOZANO

Durante sus declaraciones cuestionó a Janet Barboza por haber sido jurado de baile, cuando, según ella, “no baila ni la cumparsita”. Adicionalmente, mencionó el caso de Tilsa Lozano, alegando que ella tampoco canta y que aun así fue jurado de un concurso de este tipo.

RESPUESTA DE KURT VILLAVICENCIO

“No recibo sus bendiciones, gracias, señora Martha Valcárcel, se las devuelvo y bueno, usted me está minimizando a mí como comunicador. Usted dice: ‘ay, mi hija tiene 15 años de experiencia’. Hace 15 años, supongo que era anfitriona en un supermercado o en las discotecas, ¿eso le da para ser cantante o jurado en el programa de Tinelli? Esta es mi opinión, señora, y yo por si acaso, este pobre tipo, ha estudiado la carrera de Ciencias de la Comunicación”, destacando que ha trabajado muchos años en televisión, en diversos puestos.

“Para mí, su hija como modelo, bacán, regia y espectacular; como actriz, más o menos; como bailarina, lo hace muy bien; pero como cantante, no me vengan con vainas. Yo tengo el derecho a opinar porque en este país hay libertad de expresión”, agregó.