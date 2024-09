El Christian Yaipén de Ica: conozca al mesero que se volvió viral por ser el "doble" de líder del Grupo 5

Jesús Peña Navarro, un joven trabajador de un restaurante, ha causado revuelo en redes sociales debido a su sorprendente parecido con Christian Yaipén, el líder de la reconocida orquesta peruana Grupo 5. Todo comenzó cuando un comensal grabó un video que rápidamente se hizo viral en TikTok, destacando la gran similitud entre Peña y el popular cantante.

Con tan solo 20 años, Jesús Peña, quien trabaja como mesero y estudia administración de empresas, nunca imaginó que la fama le llegaría tan repentinamente. "Una compañera me pasó el video esa misma noche, me causó mucha gracia y empecé a leer los comentarios. Desde ese día, muchos clientes vienen solo para tomarse una foto o comprobar el parecido", contó a Panamericana Televisión.

A pesar de que nunca se había considerado similar a Yaipén, Jesús ha notado que su popularidad ha aumentado notablemente. "Me empezaron a decir que me parecía a Christian aquí en mi trabajo. Muchos se quedaban mirándome y me preguntaban si era familiar del cantante", agregó entre risas.

Consultado sobre si también comparte el talento vocal del cumbiambero, Jesús respondió con humor: "Solo canto en la ducha", y se animó a entonar una de las famosas canciones del Grupo 5, demostrando que, aunque no es cantante, no teme divertirse con la situación.

El joven, quien se mantiene humilde a pesar de la atención que ha recibido, expresó su deseo de conocer algún día al verdadero Christian Yaipén. "Primo, agradecerte por permitirme explorar el tema de nuestra semejanza y mandarte un saludo", bromeó.