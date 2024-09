Carlos Guerrero de We All Together regresa a los escenarios: estrena nuevo tema en BDP

El reconocido cantautor Carlos Guerrero, líder de la banda "We All Together", anunció su regreso a los escenarios tras un tiempo alejado de los reflectores. En diálogo con Buenos Días Perú, el artista compartió su emoción por este nuevo capítulo en su carrera, revelando que se dedicó a la radio durante varios años, pero ahora vuelve a hacer lo que más disfruta: la música.

Durante la entrevista, Guerrero interpretó un fragmento de su nueva canción titulada "Cuando tú y yo", la cual está dedicada a su pareja, con quien mantiene una relación desde hace varios años. "Ella es mi bebita, y esta canción se la compuse a ella. Estoy muy emocionado de regresar a hacer música y compartirla con todos", comentó.

PROMETE UNA NOCHE DE NOSTALGIA Y BUENA MÚSICA

Carlos también habló sobre su próximo concierto, que se llevará a cabo el próximo jueves 3 de octubre a las 9:30 p.m. en el Jazz Zone de Miraflores, ubicado en la avenida La Paz 656. El evento promete un recorrido por su trayectoria musical, desde su época con We All Together hasta sus nuevas composiciones.

El músico invitó al público a seguirlo en sus redes sociales para obtener más información sobre el concierto y realizar al número 997 206 677.