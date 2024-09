Reportero de BDP busca el amor EN VIVO con una piña en el supermercado: “Me gusta el alma de la persona”

El amor de tu vida podría estar a un carrito de supermercado de distancia. El reportero Marcos Matías puso a prueba una popular dinámica para conseguir pareja utilizando una piña, conozca de qué se trata.

El trend consiste en colocar una piña volteada en un carrito de supermercado. Si una persona te choca, significa que está interesada en conocerte, para corresponderle, también tienes que realizar un empujón similar.

El reportero de Panamericana Televisión acudió a un supermercado en la avenida Schell, en Miraflores, para poner a prueba esta nueva forma de conquista.

El hombre de prensa destacó que es importante que los usuarios se ubiquen en una sección del supermercado adecuada a su edad e intereses, además de ir en un horario en el que pudiese estar el tipo de personas que les interesaría conocer.

“Ojo, hay horarios por edades, también hay que segmentar. Por ejemplo, alguien como yo tendría que ir al área de los vinos, un poquito madurito. Vamos a buscar en el área de los vinos, de repente encontramos a nuestra media naranja con nuestra piña”, indicó Matías.

Por otro lado, la periodista Pamela Acosta expuso algunas teorías que se barajan en redes sociales sobre el origen de esta dinámica, destacando que sería parte de la estrategia de marketing que inventó un supermercado y que la hora más recurrente para buscar pareja es a las 7:00 p.m.

¿EN QUÉ SECCIÓN ENCONTRAR EL AMOR?

Un creador de contenido explicó que las personas entre 19 y 25 años suelen buscar a su media naranja en la sección de congelados.

A partir de los 25 a 40 años, en la sección de pescadería y pasando esta última edad, en el pasillo de los vinos.

¿QUÉ BUSCA MARCOS MATÍAS EN UNA PAREJA?

El reportero abrió su corazón y dio a conocer lo que busca en una pareja, destacando que se fija mucho “el alma” de la persona, además de valorar una buena conversación.

“Me gusta el alma de la persona, que sea comunicativa, que le guste pasar tiempo. A cierta edad ya no nos gusta salir tanto. Yo veo el alma, en realidad el físico no es muy importante para mí, me gusta que sea una persona con la que pueda conversar, con la que pueda divertirme, de repente disfrutar una película o salir de repente en algún momento. Busco más que el cuerpo o una cara, busco el alma”, reveló en el bloque de Espectáculos de Buenos Días Perú.

Con respecto a su recorrido, sostuvo que acudió al supermercado en una hora (9:00 a.m.) que no es la adecuada para las personas de su edad que deseen conseguir pareja.

Pese a que no consiguió a otra persona con una piña volteada, logró conversar con algunos clientes que desconocían de esta nueva dinámica de conquista.