Farfán: Yahaira Plasencia evita hablar de él, pero Paula Arias le estaría “tirando maíz” en Instagram

Después de un show de Yahaira Plasencia en la Universidad César Vallejo, fue consultada sobre su ex Jefferson Farfán, preguntas que prefirió evitar.

“Nos han dicho que has vuelto con Jefferson, ¿lo desmientes?, ¿qué opinas de su relación con Darinka (Ramírez)?, ¿algún remember?”, fueron las preguntas que ignoró la salsera, pese a la insistencia de la reportera.

No obstante, al ser consultada sobre si está soltera, respondió con un contundente “sí”. Finalmente, aclaró que no tiene nada que ver con el exfutbolista.

“Mira, yo ya hablé de ese tema, pero te lo voy a decir claramente. Yo creo que esa es una broma entre ellos, de hecho, me meten a mí algo que no tengo nada que ver. Pero lo aclaro ahorita nuevamente, porque ya lo aclaré en otro programa, no tengo absolutamente nada que ver con él, ni mala onda, ni nada. Yo le deseo todo lo mejor, pero no tengo nada que ver”, sostuvo.

PAULA ARIAS EN INSTAGRAM

Paula Arias ha sido vinculada con ‘La Foquita’ por la constante interacción que tiene con sus fotos en Instagram. En muchas de las postales del empresario, aparece un ‘like’ de salsera.

Esta interacción parece no ser correspondida por la expareja de Plasencia, ya que en muchas de las fotos de la líder de ‘Son Tentación’, no se visualizan ‘likes’ del expelotero.