Nueva pareja de Greissy Ortega puso cara de pocos amigos tras ser consultado por denuncias en su contra

El nuevo romance de Greissy Ortega, Randol Pastor, puso cara de pocos amigos a una reportera de Panamericana Televisión, quien lo abordó en un local nocturno y le consultó sobre las denuncias que acarrea.

“Nada mami, (¿le escribiste al papá de los hijos de Greissy?), no, mami, no voy a hablar nada ahorita, (¿por qué no aclarar los temas Randol?, dicen que tienes las evidencias suficientes), no, mami, no voy a hablar nada”, respondió.

Pese a que el local mostraba un ambiente alegre, la expareja de Ítalo Villaseca lució ofuscada durante la noche y ambos estuvieron con una actitud poco cariñosa.

DENUNCIAS CONTRA NUEVO GALÁN DE ORTEGA

En el programa de Magaly Medina se expusieron las graves acusaciones que acarrea Pastor, que van desde delitos sexuales hasta robo y violencia.

De acuerdo al informe de la ‘Urraca’, la nueva pareja de la colombiana fue denunciado por el delito de violación a una menor de edad en 2013, año en el que también fue acusado de robar 500 soles.

Adicionalmente, la madre de su hija lo demandó por llevarse a la menor sin su consentimiento durante varios días. En 2018, fue señalado por insultar a la madre de su expareja y por un incidente de acoso.

En 2021, también fue acusado por agresión física por parte de otra de sus exparejas. Ante las múltiples denuncias, Ítalo Villaseca amenazó a la bailarina con quitarle a sus hijos por exponerlos a una situación riesgosa con un desconocido.

Es importante tomar en cuenta que la bailarina también denunció en su momento a Villaseca por maltrato psicológico, destacando que recibe mensajes amenazadores por sus redes sociales y que teme por su vida.