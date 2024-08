Adal Ramones: “tiene que haber tragedia para que haya comedia”

El comediante mexicano Adal Ramones se prepara para reencontrarse con el público peruano con dos presentaciones de su nuevo show ‘Pinches redes sociales’.

En una entrevista exclusiva para el bloque de Espectáculos de Buenos Días Perú, reveló que no utiliza TikTok, pese a la popularidad de esta red social.

“Yo no tengo TikTok, yo soy la resistencia”, señaló Ramones.

‘PINCHES REDES SOCIALES’

Ramones brindó mayores detalles sobre la temática de su próximo show y cómo las redes sociales vienen impactando en todas las generaciones.

“La comedia es hermana gemela de la tragedia, tiene que haber tragedia para que haya comedia. Es muy difícil hacer una comedia del viaje hermoso que tuve, si me vas a hablar de un viaje hermoso, no hay comedia porque tiene que haber la tragedia de que ‘nos dejó el avión’ (…) ahí nace la comedia, de algo que te sacudió a ti negativamente”, explicó el artista, quien agregó que “casi todos tenemos algo que nos pega de las redes sociales (…) Si eres joven, que mi papá se vuelve loco que las uso demasiado; y si eres el papá, me vuelvo loco con que mi hijo viva pegado a ellas”.

DETALLES DE LAS PRESENTACIONES

Puedes ir a ver las presentaciones de ‘Pinches redes sociales’ este 14 y 15 de agosto en el Auditorio del Pentagonito.