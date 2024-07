Conozca a Anko, el perrito "pituco" que causa sensación en redes y en calles de Miraflores con su carrito rojo

En Miraflores, Anko, un perrito rescatado y adoptado, se ha convertido en la sensación gracias a su peculiar manera de desplazarse por las calles a bordo de un pequeño vehículo rojo.

César, el dueño de Anko, compartió la historia de cómo llegó este perro lanudo a su vida con Buenos Días Perú: “Llegó de sorpresa, no lo esperaba. Antes me habían ofrecido un perrito para adoptar pero no era tranquilo. Con Anko congeniamos porque es calmado, perfil bajo, no pelea, es amigable. Yo me he peleado por él”, comentó.

NO SOLO ES POR ESTILO, SINO TAMBIÉN POR SALUD

Anko, que fue operado por un problema serio que casi le cuesta la vida, ahora encuentra en su vehículo una forma de movilidad que le permite acompañar a César sin sufrir. “Después de la operación ya no rendía como antes. Lo saco igual tres veces al día para que haga sus necesidades y juegue, pero también cuando tengo que hacer mis cosas y no quiero dejarlo solo en casa, lo llevo en su carrito”, explicó el propietario del can de 10 años.

El vehículo de Anko está equipado con todas las comodidades para un pequeño conductor canino, incluyendo lentes de sol y un espacio cómodo y seguro para que se siente.

La popularidad de Anko no se limita a las calles; es bien conocido y bienvenido en restaurantes y bares locales, y su historia ha resonado en redes sociales, donde César comparte videos y fotos de sus aventuras. "Empecé a compartir su historia por el amor que le tengo y el amor que veo que mucha gente le tiene. Algunos piensan que humanizo a los animales, pero yo creo que es mostrar amor, como llevar a una persona mayor en silla de ruedas", comentó.

Finalmente, César hizo un llamado a la tenencia responsable de mascotas, especialmente a aquellos que poseen perros de razas consideradas peligrosas. "Por favor, sean responsables. Usen bozal y correa como es debido. Anko ha sido atacado antes, y siempre me he tenido que pelear para defenderlo", concluyó.