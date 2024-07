Jimmy Santy y camarógrafo revelan cómo era el "carácter" de Yola Polastri en el trabajo

Jimmy Santy, quien fue un gran amigo de Yola Polastri, reveló mayores detalles sobre la vida profesional de la ‘Chica de la Tele’, su retiro del medio y su carácter para trabajar.

“La sacaron en el momento que podía seguir siendo ella”, sostuvo el artista en Préndete. Por su parte, Karla Tarazona precisó que Yola se retiró de la televisión peruana con 21 puntos de rating.

Christian Domínguez le consultó sobre un rumor que circulaba sobre el supuesto carácter "difícil" de la ‘Chica de la Tele’.

“Ella peleaba contra todos y hacía las cosas como le parecían porque estaba en lo correcto. Entonces la gente decía: ‘tiene mal carácter’. No, yo no tengo mal carácter tampoco (pero me gustan las cosas correctas)”, sostuvo.

¿CÓMO ERA TRABAJAR CON ELLA?

Solón Jara, uno de los camarógrafos más antiguos de Panamericana Televisión, reveló detalles de su experiencia trabajando con Polastri y describió ciertos aspectos de su personalidad.

“Nosotros transmitimos ese programa en vivo. (¿Cómo era Yola en vivo?), totalmente disciplinada. (¿Ella manejaba todo?), sí”, al ser consultado sobre su experiencia trabajando con esta reconocida artista, reveló que para él fue algo extraordinario.

“Era como yo, era un ejemplo. Ese carácter que tenía ella era muy especial”, señaló Solón.