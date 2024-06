Skándalo anuncia reencuentro: ¿En qué quedó su conflicto con Roly Ortiz, fundador del grupo?

Luigi Carbajal, Luisito Sánchez y Ricky Trevitazo se han reunido una vez más para reavivar la agrupación Skándalo con el reencuentro más esperado por sus seguidores. Pero, ¿En que habrán quedado las acusaciones y tensiones previas lanzadas por el fundador Roly Ortiz? Esto fue lo que dijeron los ex ídolos juveniles:

"Cuando nos encontramos nos hemos abrazado. 'Hola Roly, Hola Luis, Hola Ricky' Nos hemos sentado como si no hubiera pasado absolutamente nada y nos hemos comenzado a contar las cosas y dar algunas explicaciones de las cuales creo que Roly no estaba enterado ni informado," comentó Trevitazo. Añadió que muchas veces, las malinterpretaciones y la falta de comunicación habían alimentado los resentimientos pasados.

OTRO VINCULADO EN EL 'ESCÁNDALO'

Una de las preguntas más persistentes era si Ricky le devolvería el nombre de la agrupación a Roly. "Yo creo que si acaba el registro, lo podría agarrar sin ningún problema. Pero ahora no se puede dar porque está a nombre también de otra persona, y esa persona es inubicable y no creo que tenga mucho interés en entregarlo", explicó Luigi.

Trevitazo también indicó que no hay impedimentos de su parte para que Roly use el nombre si lo desea en el futuro. "Nosotros no tenemos ningún impedimento. Roly siempre ha hecho grupos y es un buen creador y manager de grupos. Si quiere utilizar el nombre, no tenemos ningún problema. Ahora, si la otra persona con participación quiere presentar algún reclamo, ya no es culpa nuestra", añadió el cantante.

A pesar de la compleja situación legal sobre el nombre, parece que los miembros de la banda están dispuestos a trabajar juntos y dejar atrás los malentendidos.