Dalia Durán denuncia que es victima de extorsión: "Me están pidiendo $5 mil"

Dalia Durán no le está pasando nada bien. La expareja de John Kelvin dio una entrevista a un diario local donde denunció que viene siendo víctima de extorsionadores, y que por ello ha ido minimizando su presencia en redes sociales.

"No publicito mucho en redes como los lugares al momento de ir por temas de seguridad, ya que he venido recibiendo llamadas extorsionadoras (¿Y qué te dicen?) no respondo porque mi celular tiene instalada una aplicación detector de llamadas para evitar este tipo de cosas (¿Sospechas de alguien?) no puedo señalar a nadie pero ya vengo con esto de tiempo incluso realicé la denuncia", declaró la rubia.

"(¿Hace cuánto fue la denuncia?) la denuncia fue porque me habían escrito pidiéndome $5000 y amenazándome de que le harían daño a mis hijos, me enviaron una foto de una arma y balas entró en investigación Esto fue cuando el señor Jonathan Sarmiento estaba en prisión y esta última llamada que recibí fue reciente. Estuve a punto del colapso aún llevo terapia (¿Has pedido garantías para tu vida?) Sí, claro las leyes no son ajena. Al igual mi abogada y familia una mujer como yo jamás se va a rendir", agregó.

AÚN NO PUEDE DAR DETALLES

Panamericana Televisión buscó comunicarse con la cubana y esto fue lo que dijo: "No puedo dar detalles porque están mis bebés en medio. Ya llegará el momento donde pueda hablar de todo", escribió vía WhatsApp al equipo periodístico.