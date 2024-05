Víctor Angobaldo implora por trasplante de riñón y le hace emotivo pedido a su sobrina Rocío Miranda

El empresario Víctor Angobaldo se encuentra delicado de salud e implora que pronto le puedan realizar un trasplante de riñón. En una conferencia de prensa brindó mayores detalles sobre la actividad pro salud que está realizando próximamente.

“Estoy bastante delicado de salud, me están dializando tres veces por semana (…) es una enfermedad un poco complicada y un poco larga, hasta que Dios quiera lograr que me hagan un trasplante al riñón porque si no mi vida es corta”, señaló Angobaldo, quien tiene 63 años y una pequeña de 9 años.

Artistas reconocidos, como el popular Melcochita, se han reunido para respaldar al empresario, quien en su momento los apoyó en sus proyectos e instan a las demás figuras públicas a sumarse en esta causa.

LE HACE UN EMOTIVO PEDIDO A ROCÍO MIRANDA

Víctor Angobaldo dio a conocer que la conductora de la sección de espectáculos de Buenos Días Perú, Rocío Miranda, es su sobrina y se mostró agradecido por el apoyo brindado; no obstante, también le hizo un emotivo pedido.

“Rocío Miranda es mi sobrina y mi sobrina de verdad porque su mamá es mi prima y hoy me demuestran el cariño, gracias sobrina por enviarme las cámaras, gracias por estar conmigo en este día tan importante. Pero el día 6 te espero porque espero que estes conmigo, no con mandarme tus cámaras, quiero tenerte acá. Gracias mamita, te quiero mucho, que Dios te bendiga”, sostuvo el tío de la conductora, quien aseguró que estará en la actividad pro salud.