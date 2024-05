Acusan a Wendy Ramos de tratar mal a sus fans: "Me miró como si hubiera pisado cac*"

La actriz Wendy Ramos se encuentra en medio de la controversia luego de ser acusada en redes sociales de ser despectiva con sus fans. La revelación de un usuario desató una avalancha de testimonios negativos de otros cibernautas, quienes compartieron sus propias experiencias desagradables con la exintegrante de 'Pataclaun'.

La crítica hacia la artista cobró fuerza con la aparición de más relatos de otras personas que afirmaban haber tenido encuentros desagradables con ella. Señalan que la recordada esposa de Machín Alberto ha tenido reacciones frías ante muestras de admiración, e incluso se ha negado a solicitudes directas de fotografías.

El origen de la polémica se remonta a las declaraciones de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conductores del podcast Hablando Huevadas, quienes expresaron en una entrevista su aversión por saludar a sus fans en la calle. Estas afirmaciones desencadenaron una serie de comparaciones en redes sociales, incluyendo a Wendy Ramos.

"Una vez vi a Wendy Ramos, en la calle. Yo no quería una foto o un autógrafo, solo me acerqué emocionada a decirle que me había gustado mucho su libro de 'La Vaca', y que siempre la veía en sus live de Facebook. Ella solo me miró como si hubiera pisado caca y siguió de largo. Ese día se me cayó", escribió el usuario @fandelgatofelix en X (ex Twitter).

Por su parte, Ramos hasta el momento no se ha pronunciando públicamente para aclarar esta situación.