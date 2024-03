Flor Polo revela estar “enamorada” y se niega a hablar de su ex Néstor Villanueva: esta es la razón

La vida le sonríe a Flor Polo. La hija del compositor Augusto Polo Campos y Susy Díaz recientemente abrió su segunda tienda de jeans en Gamarra y reveló estar viviendo una de las mejores etapas de su vida.

“Como pueden ver, trabajando perfil bajo y si van a saber de Flor, que sepan de su trabajo, sus proyectos y sus cosas que se están concretando”, al ser consultada sobre su ‘corazoncito’ dio a conocer que se encuentra “enamorada" y "en una etapa maravillosa”.

NÉSTOR VILLANUEVA

La ahora empresaria se niega a hablar sobre los problemas que tiene con el padre de sus hijos, Néstor Villanueva, alegando que es un tema que se encuentra “judicializado”.

“Creo que este tema está judicializado, prefiero no decir nada, todo lo que quieran hablar con mi abogado, Israel Castillo, yo no voy a decir absolutamente nada. Ahorita, estoy enfocada en mi trabajo, en proyectos y en cosas negativas no hago caso.", dijo a Panamericana Televisión.

PAMELA ACOSTA SOBRE FLOR POLO

“A mí me encanta Florcita porque es una chica que sale adelante, que es emprendedora, que nada la para, pone su propio negocio (...) Como la mamá, no tiene que depender de nadie”, destacó la periodista Pamela Acosta sobre la hija de Susy Díaz.