Efraín Aguilar revela apodo que le pusieron a Gisela Valcárcel cuando empezó en la televisión

En una amplia entrevista, el reconocido actor, director y productor de televisión, Efraín Aguilar Pardavé, comentó y aclaró categórico algunas “leyendas” que hay desde hace muchos años alrededor de su vida personal y profesional.

Descartó que haya sido infiel a su esposa como señalan muchos rumores, afirmó que jamás cometió esa falta, siempre le fue leal en todos los años que llevan juntos, apartando así la versión que le achacaba una relación con Gisela Valcárcel.

“LA NIQUE”

Respecto a la popular animadora, comentó que la descubrió a la salida de un teatro, le habló y la invitó a ingresar a la televisión, sin lugar a dudas, el exproductor de “Al fondo hay sitio” no se equivocó, la “señito” tenía talento.

Finalmente, el recordado “Betito” reveló el apodo que le pusieron a Gisela Valcárcel, en sus inicios televisivos, algunas de sus compañeras de elenco, dijo que la llamaban “la nique”, pues no cantaba, no actuaba, no bailaba, etc.