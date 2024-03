¿Romina Gachoy le prohibió a Jean Paul Santa María que bailara con Samantha Batallanos?

Durante un duelo de baile, Jean Paul Santa María sorprendió al público al rechazar bailar con Samantha Batallanos y Leysi Suárez. Rumores sobre una posible prohibición por parte de Romina Gachoy, pareja de del cumbiambero, surgieron, pero la rubia desmintió esto, afirmando que Santa María es muy perfeccionista en el baile y que simplemente no quería bailar con Samantha porque le habían dicho que ella no bailaba bien.

"Pero la realidad es que Jean Paul no quería bailar con Samantha, porque me dijo que ella no bailaba. Esa es la pura realidad, Jean Paul es una persona muy perfeccionista con el tema del baile", declaró la uruguaya a las cámaras de Panamericana Televisión.

Batallanos expresó sentirse decepcionada por la situación, pero Romina Gachoy aseguró que hablaría con ella para aclarar las cosas, ya que no hay ningún problema personal con la ex de Jonathan Maicelo.

La modelo de OnlyFans también descartó que haya problemas en su relación con el ex de Angie Jibaja, señalando que la terapia de pareja les ha ayudado mucho y que su relación va viento en popa.