Reportera se quiebra al hablar sobre cómo adoptó a un perrito en una transmisión en vivo: “me da paz”

“Me acabo de enamorar”, la emotiva reacción de la periodista Tifanny Tipiani al adoptar a un perrito durante una transmisión en vivo rápidamente se hizo viral en redes sociales.

En una entrevista para Buenos Días Perú, la reportera, quien se encuentra atravesando un momento difícil tras la pérdida de un familiar, brindó mayores detalles sobre cómo tomó la rápida decisión de darle un hogar a este pequeño can.

“La verdad es que, me emociono porque es un momento difícil por lo que estoy pasando ahora, Docky me da tranquilidad, paz y compañía, he pasado por una pérdida, hace poco, de un familiar y ser independiente es duro, es difícil (...) y que mejor compañía que un perrito, un animalito que da esa paz, esa tranquilidad”, reveló con mucha emoción.

UN PERRITO VALIENTE

Tipiani indica que cuando vio a su nuevo compañero durante la transmisión en vivo de una campaña de adopción en Surco sintió una paz inexplicable.

Adicionalmente, sostuvo que este pequeño can fue rescatado en un operativo en Mesa Redonda; lastimosamente, no todos los perritos lograron sobrevivir.