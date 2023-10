Ricardo Morán revela detalles sobre el fallo del TC para inscribir a sus hijos como peruanos

El Tribunal Constitucional de Perú ha fallado a favor del reconocimiento de los hijos del productor de televisión Ricardo Morán. Tras una larga batalla legal que comenzó en 2019, los hijos de Morán podrán finalmente ser inscritos como peruanos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

“Me decían que mientras yo no fuera mujer, yo no podía inscribirlos y tenía que venir quien los hubiese alumbrado (…) Quien los alumbró no es su madre porque no le pertenecen genéticamente. Además, firmó un papel cediendo todos sus derechos, quien donó el óvulo es una persona anónima. ”, señaló a Panamericana Televisión .

La legislación peruana no contempla la gestación subrogada, situación que había colocado a los hijos de Morán en una situación irregular en su propio país durante sus primeros cuatro años y medio de vida.

“Al no saber que hacer, la solución que se encontró es que entren al Perú como turistas. El entrar al Perú como turistas los pone en una situación irregular, ya que tienen un límite, su visa tiene un límite. En ese momento eran 6 meses. Luego, cambió a 90 días, haciendo peor la situación. Además, impidiéndoles acceder a todo aquello que les corresponde por ser peruanos.

Los niños, que nacieron gracias a un proceso de fecundación in vitro realizado en el extranjero, han vivido hasta ahora en una especie de limbo legal. La batalla legal comenzó cuando Morán regresó a Perú desde los Estados Unidos con la intención de inscribir a sus hijos en el RENIEC. Sin embargo, se encontró con que la legislación local no contemplaba su caso, lo que llevó a un prolongado proceso judicial.

“Lo que estaban pidiendo era un sentido, era que yo descubriera, de todos los Estados Unidos y sus 300 millones de habitantes, que fuera con la foto de mis hijos, tratando de encontrar quién fue la mujer que donó los óvulos”, dijo.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Con la publicación de la sentencia y la notificación al RENIEC, se espera que en cuestión de días, los hijos de Morán sean oficialmente reconocidos como peruanos. Durante todo el proceso, Ricardo Morán se mantuvo firme y presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional.

“Finalmente el Tribunal Constitucional votó de cinco a uno, fundamentando su decisión en que una medida que solo le diera derecho a una mujer y no a un hombre, era discriminatorio y por lo tanto los niños debían ser inscritos y exhortaba al Congreso en un futuro a ver este procedimiento y lo ajustará a las realidades contemporáneas”, indicó

Cinco de los seis magistrados votaron a favor de él, con un solo voto en contra. Morán ha revelado que el magistrado que votó en contra realizó un comentario que lo dejó sorprendido.