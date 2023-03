Aprenda a preparar una deliciosa Butifarra con el mejor jamón del país

Como infirmamos previamente, la siempre deliciosa Butifarra está conquistando los paladares en todo el mundo, por lo que fue ubicada en el puesto 2 del ranking mundial de los "Mejores Sánguches del Mundo" por el destacado portal gastronómico Taste Atlas.

La butifarra, cuyo origen se remonta a la colonia, cuando nuestra cultura alimenticia adoptó el consumo de embutidos, fue reconocido, por el citado portal, entre los más sabrosos de todo el mundo al ser incluido en la lista "Best Sandwiches in the World".

En Buenos Días Perú le enseñamos como se prepara este riquísimo sanguche, siempre son todo el sabor peruano y son algunos secretos para darle el mejor toque.

Cabe indicar que este delicioso platillo se prepara, por lo general, aunque hay mínimas variaciones en algunas regiones, con el conocido jamón del país, salsa criolla y lechuga; pocos ingredientes, pero con un gran resultado para nuestro paladar.