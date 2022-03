"Vamos Perú": Marco Romero estrena video de la canción que eriza la piel de los hinchas

A solo horas para uno de los partidos más importantes de la selección peruana que podría definir su pase al Mundial de Qatar 2022, por segunda vez consecutiva, el reconocido cantautor Marco Romero estrenó el video del tema “Vamos Perú”, que se ha convertido en un himno de aliento que eriza la piel tanto a hinchas como a jugadores.

El video de “Vamos Perú” está ambientado en la casa de la selección: el Estadio Nacional, donde aparecen Marco Romero junto a su gran amigo y también compositor de la canción, Gonzalo Calmet el mismo que se encargó de hacer los coros.

¿CÓMO SURGE LA CANCIÓN?

"Gonzalo me visita y llega con la guitarra y me dice hay que hacer una canción y yo de pesado, no quería porque estaba cansado. Comenzó a tocar acordes, sale el corito y de ahí la canción estaba terminada a las 9 p.m. Es una canción que surge de la inspiración cuando uno ama al país", contó Marco Romero a Buenos Días Perú.

Otra canción de este dueto que se convirtió en todo un símbolo fue “Porque yo creo en ti”, que caló en todos los peruanos y que acompañó en la ansiada clasificación al Mundial de Rusia 2018, después de 36 años. Marco no olvida cuando el entonces director técnico Sergio Markarián le dijo “no has hecho una canción, sino un lema de fe”, expresó.