Asaltan a Tilsa Lozano y Jackson Mora en Surco

Tilsa Lozano y su actual pareja, el luchador profesional Jackson Mora, fueron víctimas de la delincuencia cuando se encontraban en un grifo ubicado en la avenida El Derby en Surco.

El luchador no quiso poner resistencia debido a la agresividad de los delincuentes, quienes le arrebataron su cadena de oro avaluada en U$S 8000, su billetera con U$S 280, un iPhone de última generación y el DNI de la modelo, de acuerdo con la denuncia policial.

Los criminales serían de nacionalidad extranjera, según las declaraciones que la pareja puso en la comisaría. El delincuente y su cómplice fugaron en una moto negra sin placa de rodaje.

La Comisaría de Surco recibió la denuncia, y las investigaciones ahora están a cargo de la Fiscalía Provincial Cuarto Despacho de la Segunda Corporativa del referido distrito.