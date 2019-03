Canción “Happy Together” de la banda The Turtles cumple 52 años

Eran los 60s y la gente no paraba de bailar con ella y alegrar sus días con un tema musical llamado “Happy Together”, el gran éxito de la banda “The Turtles” que hace 52 años ocupó el puesto número 1 en las listas estadounidenses tras su salida al mercado musical.

Con solo escucharlo uno se contagia de esa dosis de alegría que llevan sus acordes y melodía, que incluso en su época llegó a reemplazar a “Penny Lane” de Los Beatles en las listas de ventas.

Gracias a este clásico de la música mundial, 1967 fue sin duda el año más exitoso de “The Turtles”, una banda de rock estadounidense cuyo líder era Howard Kaylan. Pero el éxito de la banda no duró mucho y por conflicto con su sello discográfico la banda se disolvió, quedando solo dos de sus miembros originales en ella.

Las décadas pasaron y “Happy Together” ha sido incluida como banda sonora de muchas películas. El sencillo alcanzó el primer lugar en los listados de Billboard Hot 100 en febrero de 1967, y terminó siendo el único para la banda.