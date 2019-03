We are the world: el single benéfico más vendido de la historia cumple 34 años

Se cumplieron 34 años del lanzamiento del tema musical benéfico más vendido de la historia, "We are the world", compuesto por el inmortal Michael Jackson y Lionel Richie quienes junto a un varios artistas internacionales como Bob Dylan, Bruce Springsteen y Stevie Wonder, se reunieron en los A&M Recording Studios de Hollywood para combatir a través de la música contra el hambre en África.

“We are the world”, fue parte del disco USA for Africa y tuvo a estos intérpretes que unieron sus voces para decirle al continente que no estaba solo, el cual termina con un estribillo final en el que todos cantan al unísono.

El éxito de la composición fue tal, que vendió más de 20 millones de discos a nivel global junto con el reconocimiento de tres premios Grammy el año siguiente y más de 75 millones de dólares para cooperar contra la pobreza en el continente africano.

Cabe señalar que fue el 28 de enero de 1985, cuando se grabó esta canción con la intención de recolectar la mayor cantidad de fondos posibles para la población de Etiopía que este terrible año se vio afectada por una terrible hambruna.