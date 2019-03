Viña del Mar 2019: Susan Ochoa se llevó dos gaviotas en la categoría internacional

La cantante peruana Susan Ochoa se consagró este jueves 28 en el Festival de Viña del Mar 2019, donde ganó dos gaviotas de plata como Mejor intérprete y Mejor canción en la categoría internacional por su single ‘Ya no más’. También se hizo acreedora a un premio de 30 mil dólares.

Ochoa logró superar a sus rivales tras cuatro fechas de interpretaciones en vivo, convirtiéndose en una de las pocas figuras que han logrado obtener dos gaviotas en el festival chileno en una misma categoría. Venció a Dayanara (Ecuador) y Neven Ilic (Chile), que lograron las puntuaciones más altas.

La peruana, no obstante, consiguió un promedio de 6.8 por sus interpretaciones, lo que le sirvió para imponerse y hacerse con los dos premios de la noche. “Gracias en primer lugar a Dios que me permite seguir mis sueños, a las personas que siempre me apoyan (...)” dijo al recibir su segundo premio.

Conmovida hasta las lágrimas, dedicó al logro a “todas la personas que siempre confían en mí. Su amiga de siempre, Susan Ochoa”.