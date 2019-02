Orgullo de ser afroperuano: spot busca acabar con estereotipos y prejuicios

Un spot es protagonizado por algunos jóvenes afroperuanos quienes busca acabar con los estereotipos y prejuicios en la sociedad. Bajo el lema “El Orgullo de ser afroperuano”, ellos han decidido decir cómo son y contar sus historias.

“Ser negra no me hace tener un carácter fuerte, mi carácter es fuerte por la vivencias, discriminación, por todos los golpes que he sufrido durante toda mi vida y no por eso soy una mala persona. Soy fuerte y mi carácter me representa”, son palabras de una de las jóvenes.

POR LA IGUALDAD

En el video ellos cuentan algunas de sus preferencias, gustos y mencionan las frases más comunes que la sociedad suele utilizar de forma discriminatoria. Este spot es una producción realizada por la ONG LGTB “Presente”.

La realización del video estuvo a cargo de Natalia Barrera y tiene una duración de poco más de 4 minutos. Desde Panamericana Televisión rechazamos cualquier tipo de acto discriminatorio e instamos a la igualdad sin importar la condición social, raza o sexo.