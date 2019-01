Phil Collins: el genio musical cumple 68 años

Es uno de los músicos más aclamados por el público desde la década de 1970 y 1980, cuando alcanzó la fama mundial. Su nombre es sinónimo de buenas e inolvidables melodías, Phil Collins está de cumpleaños y celebra sus 68 años. Nació un día como hoy pero de 1951 en Londres, fue miembro de la icónica banda Genesis, de la que asumió el liderazgo tras la salida de Peter Gabriel en 1975. Seis años después inició su carrera como solista, dejando éxitos para la inmortalidad como “In the Air Tonight”, “One More Night”, “Another Day in Paradise” y “Sussudio”.

En 1984, escribió la canción para la banda sonora de la película “Against All Odds”, un sencillo que obtuvo nominaciones a los Golden Globe y al Premio de la Academia a la Mejor canción original.

En 2011 Genesis fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, además, es uno de los artistas que ha logrado vender más de 100 millones de discos en el mundo, tanto en su carrera como solista como parte de la agrupación Genesis, actualmente Collins se encuentra de gira por Australia.

El músico también tiene una carrera destacada en el séptimo arte, logrando tener un Premio Oscar en el 2000 en la categoría de Mejor Canción por "You'll Be In My Heart", de la película de Disney Tarzan.