Andrés García revela detalles íntimos del padre de Luis Miguel

El paradero de la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri, sigue siendo una incógnita que los fans del cantante esperan resolver tras el posible estreno de a segunda temporada de la serie biográfica que produce Netflix. Lo único claro hasta ahora, de acuerdo con la producción autorizada por el propio Luis Miguel, es que Luisito Rey, su padre, trataba mal a Marcela Basteri.

Ahora Andrés García, quien impulsó la carrera del cantante en sus inicios, declaró hace unos meses que Luisito Rey pidió a Arturo El Negro Durazo desaparecer a la madre de Luis Miguel.

“(Luisito Rey) era mala persona, era un perfecto hijo de ….., él no respetaba a nadie, tomaba ventaja de todo el mundo, unas cosas muy sórdidas que quería hacerle unas barbaridades a Marcela, terribles, y yo le dije no, yo no puedo hacer eso”, dijo el actor.

De esta manera el actor, amigo intimo de Luis Rey, no deja de revelar algunos detalles de la vida del hombre más odiado de México, el otrora galán de telenovelas, afirma que el padre del Luis Miguel era un hombre lleno de maldad y que la serie tiene mucho de la realidad. García piensa que Marcela se alejó de la familia por tantas injusticias y tenían miedo que su esposo le haga algo.

El actor también contó que cuando viaja a España para encontrarse con “Micky” nunca le aviso y cuando este se quedó sin dinero y se le pidió dinero tuvieron un intercambio de palabra que provocó que llegaran a los golpes.