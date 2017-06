The New York Times: diario promocionará gastronomía peruana

La gastronomía peruana continúa siendo reconocida en todo el mundo, y no es difícil no encontrar en alguna ciudad del planeta un restaurante que ofrezca comida cien por ciento nacional. Por tal motivo PROMPERÚ y The New York Times de los Estados Unidos han desarrollado en conjunto una serie de contenidos que consta de un reportaje y siete videos que serán difundidos en esta plataforma, en la que los cocineros de la ‘Generación con Causa’ son los protagonistas.

Estos jóvenes cocineros también participarán activamente en las diferentes presentaciones que realice el Perú a nivel nacional e internacional, tanto para representarnos, como para dar a conocer su propuesta gastronómica.

Los artículos tendrán una difusión online en el mercado estadounidense y para garantizar que este material llegue a una amplia audiencia, se ha previsto la presencia de banners en la web de The New York Times y en sus redes sociales.

La llamada ‘Cuarta Generación de Cocineros del Perú’ o ‘Generación con Causa’ cuenta con alrededor de 50 jóvenes cocineros peruanos residentes en Lima, provincias y otros países que tienen principal labor continuar con la consolidación de las bases de la gastronomía de nuestro país.