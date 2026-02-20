Bruno Cavassa se suma al equipo de TeleDeportes

La familia de Panamericana Televisión sigue creciendo. El reconocido comentarista deportivo Bruno Cavassa se ha sumado al equipo de TeleDeportes, para reforzar la delantera del emblemático espacio deportivo de los fines de semana.

El periodista, con más de tres décadas de trayectoria, llega para aportar con su experiencia comentando lo último del acontecer deportivo cada domingo en TeleDeportes.

Regreso a casa

Bruno es ampliamente reconocido por su paso por programas deportivos icónicos de los años 90 y por su estilo cercano al público.

Ahora está de regreso a Panamericana Televisión y se une a la conducción junto a Franco Lostaunau, para traerles lo mejor del deporte nacional e internacional todos los domingos a las 11 de la noche con TeleDeportes.