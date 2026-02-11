Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano niega extorsión contra el futbolista

Luis Deuteris aseguró que su patrocinada no tiene relación con las acusaciones realizadas por el exdefensor de Boca Juniors.

Luego de que Carlos Zambrano denunciara ser víctima de una presunta extorsión por parte de la joven argentina de 22 años que lo acusa, junto a Miguel Trauco y Sergio Peña, por agresión sexual, el abogado de la denunciante, Luis Deuteris, negó tajantemente dichas afirmaciones. En entrevista con Buenos Días Perú, el letrado sostuvo que su patrocinada no ha tenido ningún tipo de comunicación con el futbolista.

El defensor legal rechazó las declaraciones del exzaguero de Boca Juniors, quien afirmó que le estarían exigiendo dinero a cambio de no continuar con el proceso. Según Deuteris, podría tratarse de terceros ajenos al caso que intenten aprovecharse de la situación.

“No vaya a ser que algún avivado se haya dado cuenta de este caso, tenga el teléfono de Zambrano y pretenda decirle: ‘Si no arreglamos ahora, mañana estará la carpeta fiscal’, con el fin de sacarle dinero y desaparecer (…) O esto es una patraña o alguien que quiere hacer daño. Mi representada, su familia y su entorno no tienen nada que ver con la denuncia de extorsión”, declaró.

CUESTIONA SALIDA DE TRAUCO Y PEÑA

Tras conocerse que Sergio Peña y Miguel Trauco rescindieron su contrato con Alianza Lima para continuar su carrera en el extranjero, Luis Deuteris cuestionó dicha decisión. El abogado señaló que ambos futbolistas partieron a países donde los procesos de extradición podrían resultar más complejos. “Si no tengo nada que ver y soy inocente, asumo el proceso con dignidad, me presento y demuestro mi inocencia”.

Finalmente, la defensa de la joven hizo un llamado a las autoridades judiciales de Uruguay para que las investigaciones se desarrollen con perspectiva de género, a fin de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en el caso.