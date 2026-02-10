Eddie Fleischman sobre denuncia contra Carlos Zambrano: “Podría ser demandado por Alianza”

Conductor de 24 Horas Mediodía reveló que el club íntimo estaría evaluando iniciar acciones legales contra el ‘Káiser’ por daños y perjuicios a la imagen de la institución.

En medio de la denuncia por agresión sexual contra Carlos Zambrano, el conductor de 24 Horas Mediodía, Eddie Fleischman, opinó sobre la situación deportiva del ‘Káiser’ y aseguró que el zaguero central aún pertenece a Alianza Lima.

“Hoy todavía pertenece al club Alianza Lima como futbolista. El técnico y el equipo no lo quieren. Se debe analizar el contrato (…) Es indudable que cometió una falta grave a la disciplina del club, pero está el sindicato de futbolistas que exige que el club tenga un reglamento expreso y se le haya comunicado qué cosas no se pueden hacer. A veces para los clubes es complicado cortar de forma abrupta un contrato. Está claro que Alianza no quiere que Zambrano siga”, mencionó.

TOMARÍAN ACCIONES LEGALES CONTRA ZAMBRANO

En medio de esta situación, Eddie Fleishman reveló que la institución blanquiazul se encontraría evaluando iniciar un proceso legal contra el exjugador de Boca Juniors. “Han pensado en ponerle una demanda a Zambrano por daños y perjuicios a la imagen del club”.

Por último, el conductor recordó que ni Miguel Trauco, Sergio Peña ni el ‘Káiser’ han desmentido que se ha tenido un episodio que no contemplan las normas de convivencia de la institución, dejando en claro que ha existido una falta a la disciplina de la institución grone.