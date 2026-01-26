Caso Zambrano, Trauco y Peña: ¿cuáles son los posibles escenarios legales que enfrentarían?

Los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña enfrentan un panorama legal complejo tras la denuncia por presunto abuso sexual presentada por una joven argentina, hecho que habría ocurrido fuera del territorio peruano. El caso, conocido la semana pasada, ha abierto diversas hipótesis jurídicas que involucran a sistemas de justicia extranjeros y posibles consecuencias penales si los investigados no cumplen con las diligencias que se dispongan.

De acuerdo con el abogado James Rodríguez, especialista en derecho internacional, tanto Uruguay como Argentina cuentan con la facultad de requerir actos urgentes dentro de la investigación, entre ellos una eventual reconstrucción de los hechos. Para este tipo de diligencias, explicó, la presencia física de los denunciados resulta indispensable, ya que se trata de actuaciones consideradas inaplazables dentro de procesos penales de esta naturaleza.

Posibles medidas judiciales si no acuden a las citaciones

El especialista advirtió que la inasistencia injustificada a los llamados de la autoridad judicial podría derivar en medidas coercitivas, como órdenes de ubicación, captura o incluso detención con fines de extradición. Estas disposiciones podrían activarse si los implicados permanecen en Perú y no colaboran con las instancias judiciales correspondientes, sin que se descarte la emisión de alertas de alcance internacional.

No obstante, Rodríguez consideró poco probable que, en esta etapa, se dicten prisiones preventivas contra los jugadores separados de Alianza Lima, debido a la inexistencia de flagrancia. Señaló además que, bajo el principio de territorialidad, Uruguay sería el país llamado a liderar la investigación, ya que el presunto delito se habría cometido en su jurisdicción, donde la legislación contempla penas severas para el delito de violación. Asimismo, indicó que el club Alianza Lima podría ser incorporado al proceso únicamente en calidad de responsable civil.