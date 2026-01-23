Julio Rodríguez sobre situación de Zambrano, Trauco y Peña: “Por protección de la víctima las investigaciones deberían realizarse en Argentina”

Los jugadores de fútbol profesional Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña han sido separados indefinidamente del club Alianza Lima tras ser denunciados por presunto abuso sexual por una joven argentina.

La presunta agresión ocurrió el pasado 18 de enero en el hotel de concentración del club Alianza Lima en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, durante la pretemporada del equipo.

Según el informe policial, la denunciante y una amiga acudieron al hotel tras una invitación de Carlos Zambrano, donde también se encontraban Trauco y Peña.

La denuncia se formalizó el 21 de enero ante la justicia de Argentina, país al que la joven regresó de inmediato tras los incidentes.

Por su parte el club Alianza Lima ha activado su reglamento interno y ha iniciado un procedimiento disciplinario mientras la denuncia sigue su curso legal en Argentina.

Tras difundirse la noticia, el también jugador de la Selección Peruana, Sergio Peña emitió un comunicado negando categóricamente su participación en los hechos y poniéndose a disposición de la justicia.

¿Dónde se debería realizar las investigaciones?

De acuerdo a expertos penalistas tanto en Argentina como en el Perú, de ser hallados culpables, los futbolistas podrían enfrentar penas de más de 20 años de cárcel bajo la legislación correspondiente.

Sobre este caso, el abogado penalista Julio Rodríguez indica que “Desde la perspectiva jurídica es un caso muy interesante, ya que hay que definir quienes realizaría las investigaciones”, esto con respecto al país, ya que el delito se cometió en Uruguay, la víctima es una ciudadana argentina y los denunciadas son peruanos.

“Se trata de un delito muy grave, se tiene que investigar” (…) Para que la víctima no se vea más afectadas las investigaciones deberían realizarse en Argentina”, indica el hombre de leyes

Para el abogado sobre la situación de Zambrano, Trauco y Peña, “La justicia argentina los tendría que requerir”, para las investigaciones del caso.

En otro momento, el experto en leyes, también dio una recomendación el club de la Victoria: “El club Alianza Lima debe utilizar todos los protocolos para trasparentar las investigaciones sobre este caso”.