Miraflores: Así se preparan los hinchas del Flamengo para la Final de la Copa Libertadores

A poco de la esperada final de la Copa Libertadores 2025, los hinchas del Flamengo se preparan con celebraciones masivas, cánticos y caravanas, concentrándose principalmente en la zona de la "Calle de las Pizzas" y el Parque Kennedy en el distrito de Miraflores.

Muchos de los aficionados brasileños han elegido Miraflores como su lugar de alojamiento, aprovechando también para visitar lugares turísticos y el Fan Zone oficial de la CONMEBOL ubicado en el Convexia Expo Center.

Como se sabe, la final de la Copa Libertadores 2025 se jugará mañana sábado 29 de noviembre de 2025 en el Estadio Monumental en un choque que enfrentará a los equipos brasileños Flamengo y Palmeiras.

Medidas de seguridad

Ambos equipos buscarán "La Gloria Eterna" en un partido único, tal como lo ha estipulado la CONMEBOL para las finales del torneo continental.

Cabe señalar que, ambiente es festivo entre los hinchas ha requerido un refuerzo de seguridad por parte de las autoridades locales para prevenir incidentes como los reportados hace unas noches en Miraflores,