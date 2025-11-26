Buenos Días Perú

Peruana María Luisa Doig obtiene el oro en esgrima en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

La esgrimista nacional conquistó el oro en espada femenina, sumando la novena presea dorada para el 'Team Perú'.



Arriba Perú. La esgrimista peruana María Luisa Doig ganó la medalla de oro en la modalidad de espada individual en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Venciendo en la final a la paraguaya Montserrat Viveros.

Con esta presea se suma la novena medalla de oro para el 'Team Perú', obtenida en el Polideportivo 1 de la Videna.

María Luisa Doig derrotó a la paraguaya 14-9 en la final, consiguiendo así el campeonato en los Juegos Bolivarianos.

Orgullo peruano

El crédito nacional es la destacada esgrimista, tricampeona olímpica y abanderada del equipo de Perú en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Recientemente, ganó la medalla de oro en la modalidad de espada femenina en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, revalidando el título que obtuvo en Valledupar 2022

Cabe agregar que, en esta jornada, el país celebró además la victoria de la dupla Diego Morín y Alexia Arenas en tiro deportivo, modalidad rifle de aire 10 metros mixto, lo que refuerza el buen momento del deporte peruano.


