Peruana María Luisa Doig obtiene el oro en esgrima en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Arriba Perú. La esgrimista peruana María Luisa Doig ganó la medalla de oro en la modalidad de espada individual en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Venciendo en la final a la paraguaya Montserrat Viveros.

Con esta presea se suma la novena medalla de oro para el 'Team Perú', obtenida en el Polideportivo 1 de la Videna.

María Luisa Doig derrotó a la paraguaya 14-9 en la final, consiguiendo así el campeonato en los Juegos Bolivarianos.

Orgullo peruano

El crédito nacional es la destacada esgrimista, tricampeona olímpica y abanderada del equipo de Perú en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Recientemente, ganó la medalla de oro en la modalidad de espada femenina en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, revalidando el título que obtuvo en Valledupar 2022

Cabe agregar que, en esta jornada, el país celebró además la victoria de la dupla Diego Morín y Alexia Arenas en tiro deportivo, modalidad rifle de aire 10 metros mixto, lo que refuerza el buen momento del deporte peruano.