Perú obtiene el quinto lugar en el Mundial Junior de Ajedrez 2025 de Lima

Se llevó a cabo con gran éxito, el Campeonato Mundial Junior de Ajedrez rápido y blitz 2025, que se disputó en Lima, la presencia de más cien exponentes de 19 países.

Durante el torneo, se alzaron con los títulos en las secciones abierta rápido masculino y femenino, el Maestro Internacional uzbeko Mukhammadzokhid Suyarov y la Gran Maestra Femenina kazaja Xeniya Balabayeva, respectivamente.

También, Madaminov y la Maestra Internacional neerlandesa Eline Roebers, obtuvieron los primeros puestos en Blitz.

PERÚ LOGRA EL QUINTO LUGAR

Orgullos peruanos. La representante cusqueña, la Maestra Internacional María Teresa Jiménez Salas, ocupó un destacado quinto puesto en la modalidad blitz, dejando al ajedrez nacional entre los mejores del mundo.

Cabe señalar que, el torneo organizado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez, logró reunir a más de 100 jóvenes talentos de 19 nacionalidades, quienes compitieron en un ambiente de sana rivalidad y camaradería.

El próximo año, Lima será sede del campeonato mundial clásico juvenil donde se tendrá con la presencia de más de 50 países y casi 400 participantes.