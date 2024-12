Sunat niega destitución de Jean Ferrari como administrador de Universitario de Deportes

Tras las declaraciones de Jean Ferrari sobre una supuesta destitución de su cargo como administrador de Universitario de Deportes, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) emitió un comunicado oficial negando cualquier decisión al respecto.

"La comisión no se ha abocado ni ha adoptado ninguna decisión respecto de la situación del administrador provisional del citado club", precisó la Sunat en su pronunciamiento.

Plan de viabilidad aprobado

La entidad tributaria también reafirmó que ha evaluado y aprobado el plan de viabilidad presentado por la administración liderada por Ferrari para pagar las deudas del club. "El plan fue aprobado el 24 de diciembre del presente año", detalló el comunicado.

Declaraciones del Ministro de Economía

Por su parte, el ministro de Economía, José Arista, respaldó la continuidad de Ferrari en el cargo, asegurando que no existe base alguna para las especulaciones sobre su destitución. "He consultado con el superintendente de Sunat y no hay absolutamente nada real detrás de ese trascendido. Que siga trabajando por el bien de la 'U'", indicó Arista.

Protesta de hinchas

La controversia llevó a un grupo de hinchas de Universitario de Deportes a marchar hacia la sede central de la Sunat en protesta contra los supuestos cambios irregulares. Sin embargo, la entidad aclaró que sus funcionarios están cumpliendo con la ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad futbolística en el Perú.