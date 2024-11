“FIFA podría desafiliar a Perú”, asegura Omar Ruiz de Somocurcio tras detención de Agustín Lozano

Tras la detención del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, por ser el presunto líder de la red criminal ‘Los Galácticos’, el conductor de Teledeportes, Omar Ruiz de Somocurcio, aseguró que este problema podría complicar a la selección peruana en su participación en eventos deportivos.

En el bloque deportivo de Buenos Días Perú, sostuvo que la FIFA podría desafiliar a Perú en caso no se encuentre a la persona encargada de reemplazar a Lozano Saavedra en la FPF por lo que las siguientes horas serán claves para el balompié peruano.

“Debería ser (reemplazo) el vicepresidente que es Arturo Ríos, quien es el presidente del Atlético Grau que me parece que no esta en la investigación. Debería rápido las riendas de la Federación, porque, además, hay un tema siempre con la sombra de la FIFA, que nos puede desafiliar automáticamente por la intervención del Estado (…) Tiene que ser un miembro de la Federación, sino la FIFA no desafilia, siempre hay ese temor”, declaró.

¿AFECTARÁ EN LA INTERNA DE LA BICOLOR?

A casi ocho días de que Perú enfrente a Chile en Lima por la fecha 11 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Omar Ruiz de Somocurcio, manifestó que este problema del presidente de la FPF podría afectar a los integrantes de la bicolor.

“Es indiscutible que se va a reflejar en el estado de ánimo (de los futbolistas) porque Agustín Lozano era una persona muy cercana a la selección conversando con Juan Carlos Oblitas o Jorge Fossati”, sostuvo.