Omar Ruiz de Somocurcio sobre caso Cueva: “Tiene un serio problema psicológico y psiquiátrico”

Y sucedió lo que dictaba el sentido común, el futbolista peruano, Christian Cueva, fue separado de las filas del club Cienciano del Cusco, debido a la denuncia pública de su aún esposa Pamela López, por agresión física y psicológica.

Un revelador video muestra la agresión física y verbal de la que fue victima por parte del popular “Aladino” en el lobby del condominio donde vivían.

A LOS POCOS DÍAS DE SER CONTRATADO LO EXPULSAN

Cómo se recuerda, Christian Cueva fue presentado como el nuevo jugador del Cienciano, y firmó para el club cusqueño para lo que resta del Torneo Clausura; sin embargo, al día siguiente fue denunciado por agresión física y psicológica por parte de su esposa.

Esta mañana en el Bloque Deportivo de Buenos Días Perú, Omar Ruiz de Somocurcio se pronunció por la medida tomada por el cuadro cusqueño que rompió el contrato con el futbolista y se refirió a la incertidumbre sobre el futuro de Cueva como futbolista profesional.

“Tiene un serio problema psicológico y psiquiátrico”, señaló Somocurcio manifestando el estado de salud actual del jugador de la Bicolor.

En otro momento señalo: "¿Cuántos casos hay como el de Cueva que no salen a la luz? y no solo me refiero al ámbito deportivo”, un cuestionamiento que todos nos hacemos ante casos de violencia familiar como el futbolista nacional.

Cabe señalar que, frente a este indignante caso, Omar Ruiz de Somocurcio terminó su comentario con la pregunta: “¿Hay formas de amar maltratándose mutuamente?”.