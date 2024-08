¡Renato Tapia se queda en España y será el nuevo jugador de Leganés!

Este jueves, el Leganés hizo oficial el fichaje de Renato Tapia, quien seguirá jugando en LaLiga. A través de sus redes sociales, el equipo español publicó inicialmente una imagen de un libro del famoso escritor peruano Mario Vargas Llosa, seguido de un video donde el exjugador del Celta de Vigo se presenta a los aficionados. "Hola pepineros, ya estoy aquí", expresó Tapia en su primer mensaje como jugador del Leganés.

LEGANÉS REFUERZA SU CENTRO DEL CAMPO

El Leganés, que ha regresado a la primera división del fútbol español tras cuatro temporadas, destacó la llegada de Renato Tapia como un fichaje clave para fortalecer su centro del campo. Tapia, quien jugó los últimos cuatro años en el Celta de Vigo, aportará su experiencia y talento al equipo. "Renato, un fichaje de libro. El Leganés fortalece su centro del campo con la llegada de Tapia", comentó el club en su anuncio oficial.

La incorporación de Renato Tapia al Leganés, quien ha firmado por dos temporadas, lucirá el dorsal '5' y, según el comunicado del club, "la fecha de su presentación se dará a conocer próximamente". “El nuevo futbolista pepinero firma para las próximas dos temporadas y se incorporará este jueves a los entrenamientos a las órdenes de Borja Jiménez”, se lee en el comunicado del cuadro español.

NO JUGÓ LA COPA AMÉRICA

Durante la reciente Copa América, Tapia decidió no participar junto a la Selección, en ese momento explicó que el motivo fue que no llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sobre un seguro médico. "Esta situación la conversé con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) días antes del último partido amistoso frente a Paraguay con el objetivo que la FPF pueda protegerme antes los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión", explicó en un comunicado.