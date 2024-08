Mary Luz Andía le da con todo al IPD en París 2024: “sin su apoyo, he podido obtener este resultado”

Mary Luz Andía con tan solo 23 años logró quedar en el puesto 12 de la prueba de 20 km de la disciplina de marcha, en los Juegos Olímpicos París 2024, pese a no ocupó los primeros lugares, han calificado su participación como una “buena performance”.

Después de su participación, la cusqueña no tuvo reparo en denunciar la falta de apoyo que tuvo por parte del Instituto Peruano del Deporte (IPD); no obstante, dio a conocer que estas carencias la motivaron a “abrirle los ojos” a esta entidad y demostrar que puede lograr buenos resultados.

“Mi mayor motivación fue abrirle los ojos al IPD, la verdad que, sin el apoyo de ellos, he podido obtener este resultado, sin hacer los campamentos correspondientes. Sin el apoyo del IPD, lo he podido lograr y espero que después de esto, puedan solucionar el problema que no tiene sentido”, dijo a Movistar Deportes.

PASAJES A TOKIO

La atleta reveló que no pudo acceder al programa de apoyo hacia París y que le han solicitado que devuelva un monto por los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Se trata de la rendición de cuentas del programa Tokio 2020. Me están pidiendo que devuelva el dinero de los pasajes de los Juegos Olímpicos mío, como el de mi entrenador. No me parece justo (...) Yo por esa razón me puse fuerte. 'No me van a apoyar. Está bien'. Hice todo lo que he podido y entrené lejos de mi entrenador. Ha sido duro para mí y emocionalmente me ha afectado porque tenía que pagar el alquiler de mi casa, ocuparme de mi hija y no tener el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Me pide que pague", explicó en RPP.

Adicionalmente, mencionó que las autoridades respectivas ya se encuentran trabajando para solucionar dicho problema.

"Me han llamado y dicho que lo van a solucionar. Mis objetivos son grandes y no quiero hablar mal de ellos. Ellos no me han quitado el apoyo por ser madre. Eso es mentira. Fue por no rendir bien las cuentas de los Juegos Olímpicos. Ese fue mi problema. Esto se dio en el año 2021, más o menos en el mes de julio o agosto", agregó, precisando que el Comité Olímpico Peruano (COP) costeó todo lo referente a sus pasajes en París 2024.