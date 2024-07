Carlos Zambrano sobre “juerga” de Carrillo y Cueva: “Tienen derecho a salir a relajarse”

El dolor todavía es latente tras la eliminación de la Selección Peruana de fútbol de la Copa América 2024. La Bicolor no cubrió las expectativas y esta vez no pudo ni de pasar la etapa de grupos, regresando a casa sin haber anotado un solo gol.

A ese dolor de los hinchas se suma la indignación por la salida nocturna de Christian Cueva y André Carrillo. Los jugadores de la Blanquirroja fueron muy criticados después de ser vistos en una discoteca tras la eliminación en la fase de grupos en el torneo continental.

Sobre este tema el defensa nacional Carlos Zambrano se manifestó y salió en defensa de sus compañeros señalado que estaban en su “tiempo libre”, por lo que no ve “nada de malo” que se diviertan.

LA PALABRA DE ZAMBRANIO

“Soy el menos indicado para comentar sobre algo así. Ya estoy grande y sé cómo se maneja todo esto en Perú. Algunos lo pueden ver mal, otros bien y a otros no les interesa. He jugado en Europa y nunca he visto cosas así, ¿o ustedes creen que los jugadores europeos no salen? Yo lo veo muy normal. Perdimos, sí, y duele, pero bueno, ¿qué haces con tu vida después? Es un trabajo”, manifestó para el medio RPP.

“Todos tienen su punto de vista y se respeta. Tienen derecho a salir a relajarse. Ustedes dicen “no es el momento”, ¿entonces cuándo es el momento? ¿Tengo que esperar a que la gente me diga cuándo es el momento? Si tenemos partidos cada fin de semana” agregó el defensa nacional que a pesar de los malos resultados tuvo un buen desempeño en la saga nacional.

“Tengo mil compañeros en Europa y cuando ganaban o perdían igual salían y no se arman quilombos como los que se arman aquí en el Perú” sentencio el “Kaiser” dejando en claro su posición frente las críticas contra sus compañeros.