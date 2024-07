¡Ya no nos quiere! Christian Cueva DESAIRA al equipo de Teledeportes y los insulta

Tras la eliminación de la selección peruana en la Copa América 2024, Christian Cueva ha protagonizado ya varios escándalo a tan solo dos días de pisar territorio nacional. A su llegada a al aeropuerto Jorge Chávez, desairó a un reportero de Teledeportes de Panamericana Televisión, al rechazar dar un saludo al programa, expresando despectivamente "esa hueva..." mientras se alejaba.

Este comportamiento ha generado gran controversia, considerando la relación previa entre el jugador y el mencionado programa deportivo. Según el conductor Omar Ruiz de Somocurcio, 'Aladino' ha tenido una relación cercana con Teledeportes, participando en diversas actividades juntos, desde almuerzos hasta coberturas de importantes campañas de la 'Bicolor'. "No nos quiere, Christian; pero no nos importa que no nos quiera", agregó Ruiz de Somocurcio.

¿PROVOCACIÓN A LOS HINCHAS?

Más tarde, la misma noche de su llegada, el futbolista fue visto en una discoteca de Barranco, donde él mismo se grabó con el animador del lugar, a pesar de haber rechazado anteriormente ser filmado por un aficionado.

'Cuevita' se encuentra actualmente sin equipo. Como se recuerda, varios fanáticos pedían que Jorge Fossati no lo convocara para el importante torneo en Estados Unidos; sin embargo, lo hizo y 'Aladino' mostró un bajo desempeño.