Omar Ruiz de Somocurcio: "Fossati está desesperado y arriesga mucho con Christian Cueva"

A pesar de las críticas generadas por su bajo desempeño e inactividad debido a una lesión en la rodilla, Christian Cueva ha sido incluido en la lista de convocados para la Copa América 2024 por el entrenador Jorge Fossati. Esta decisión ha generado una gran polémica en el ámbito futbolístico peruano.

El director de Teledeportes, Omar Ruiz de Somocurcio, compartió su punto de vista sobre la convocatoria de 'Aladino': "Christian Cueva entrenó prácticamente con normalidad. La confianza y todo lo que está arriesgando Fossati porque está polarizado el país futbolero por la presencia de Cueva. Yo diría que más tirando en contra de la decisión de Fossati, no. 70-30 por lo menos la gente considera que está mal lo de Cueva", inició.

"Yo considero que Cueva no ha sido un buen ejemplo, no se ha comportado bien, pero la desesperación de Fossati de ver que la labor creativa de la selección peruana no aparece, no encuentra los circuitos, ha tenido que optar por vivir del recuerdo de Cueva", continúo.

OPINIONES DIVIDIDAS

La conductora de Buenos Días Perú, Claudia Chiroque, también expresó su descontento: "O sea, no solo no se porta bien, hay que ser objetivos. Un jugador necesita estar bien físicamente. ¿Cómo sabemos que Christian Cueva está bien si no juega hace meses? No sabemos si el tratamiento que le hicieron ha tenido resultado, no tiene club, o sea, háganme el favor con Christian Cueva y pueden venir de a uno en Twitter porque ya de verdad estoy cansada", arremetió.

Finalmente, Ruiz de Somocurcio añadió: "Ojalá que nos tape la boca en la cancha, pero Fossati está arriesgando muchísimo, muchísimo. Pero Fossati, bueno, sabe más que uno. Yo espero que esté en lo correcto", agregó.