Omar Ruiz de Somocurcio explica la VERDADERA razón por la que Renato Tapia no viajó con la selección a EE.UU.

Omar Ruiz de Somocurcio explicó la verdadera razón por la cual Renato Tapia, capitán de la selección peruana, no se unió al equipo para su próximo partido contra El Salvador. Según director de Teledeportes, la situación se debe a un problema con la cobertura de seguro de Tapia, cuyo contrato con el Celta de Vigo termina el 30 de junio.

Los seleccionados viajaron este último martes rumbo a Filadelfia, pero sin Tapia, un jugador clave y capitán del equipo. 'El Cabezón', quien mostró un excelente rendimiento en el reciente partido contra Paraguay, decidió no abordar el avión debido a la falta de un seguro que cubriera su salario y los posibles costos médicos en caso de lesión.

"Su contrato con el Celta de Vigo termina el 30 de junio, y desde entonces, se queda sin respaldo ni seguro. Tapia necesita un seguro que cubra su recuperación y salario si se lesiona durante la Copa América", detalló Ruiz de Somocurcio.

FALTA DE SEGURO APROPIADO

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) debía proporcionarle un seguro privado, pero en las negociaciones, no se adquirió el seguro solicitado por Tapia. "La federación le ofreció un seguro que cubría su operación y recuperación, pero no su salario. Sin esa cobertura completa, Tapia decidió no viajar y se quedó en Lima", añadió Ruiz de Somocurcio.

Claudia Chiroque, conductora de Buenos Días Perú y abogada, agregó lo siguiente: "La gente debe entender que lo que Tapia pedía no era un seguro de vida, sino uno que reemplazara el de Protección de Clubes de la FIFA. Este seguro debía cubrir su salario en caso de lesión, un seguro sueldo", enfatizó.

¿POSIBLE ARREGLO?

Omar Ruiz también mencionó que la FPF le ofreció un seguro parcial que no cubría el salario de Tapia hasta el 30 de junio, lo cual era insuficiente. "El presidente de la federación ha dicho que el tema no está cerrado y que no tiene poderes para firmar ese contrato con la compañía alemana de seguros. El seguro costaría entre 80,000 y 100,000 dólares mensuales", informó Ruiz de Somocurcio.

La ausencia de Tapia representa una baja significativa para Blanquirroja: como la baja de Alex Valera y Christian Cueva que fue invitado, pero no está apto para jugar.