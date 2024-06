Jorge Fossati: "Bryan Reyna no estará en el duelo frente a Paraguay por precaución "

Y llegó el momento de definir el equipo y las estrategias para la Copa América 2024. El entrenador de la Selección peruana, Jorge Fossati, en conferencia de prensa se pronuncia a horas del encuentro amistoso frente a Paraguay, y señaló que en estos amistosos buscará tener el once base que se utilizará tanto en el torneo continental como en las Clasificatorias.

"Estamos buscando el equipo base, no estoy de acuerdo con que tengan que ser once, uno busca una base y luego se van sumando. Ya es el momento de dar el paso en estos dos amistosos un equipo base, para llegar al primer partido de Copa con ese equipo base entrenado y viendo cuáles son las mejores posibilidades para cuando llegue ese día" manifestó Fossati.

En primer lugar, manifestó que el jugador Bryan Reyna no estará frente a Paraguay esto como una medida de precaución a causa de una dolencia.

Lapadula y Cueva encienden las alarmas en la Videna

Sobre Lapadula que encendió tras no entrenar con el resto del equipo señaló: "Lo de Gianluca Lapadula, está como estuvo ayer, está como todos los jugadores que por alguna razón no pueden participar diariamente de los entrenamientos, eso habla de la actitud y del espíritu que tienen, fue una decisión médica. Especialmente en el caso de Gianluca, creo que viene de mucho tiempo con un problema, hay que dejarlo descansar un entrenamiento, no lo hizo en cancha, pero entrenó doble horario en el gimnasio, hoy está en plenas condiciones".

De igual modo, sobre la lesión de “Aladino” agregó: "Lo de Christian Cueva es un tema normal de un jugador que viene en una recuperación, que ha pasado varias etapas, hay momentos en que debe bajar un cambio y no seguir acelerando. No hay nada que sea un motivo más que suficiente para que cambie algo de lo que dije hace 20 días".

"Invitados al único que puedo invitar, es a Christian Cueva, pero no por ser él, sino por ser libre, no le tengo que pedir permiso a nadie, después la idea siempre fue la misma, de 28 o 29 jugadores en la Copa América, pero tengo que tener el permiso del jugador, sabiendo que puede ser el número 27, 28 o 29, además de la anuencia del club" agregó el DT de la Bicolor.