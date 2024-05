Paolo Guerrero dice que nunca le ha cerrado las puertas a Alianza Lima: “sería una ilusión regresar”

Ana Paula Consorte puso en aprietos a su pareja Paolo Guerrero con polémicas preguntas sobre su relación, futuro en el fútbol, hijos e incluso rumores sobre tratamientos estéticos.

“Yo nunca le he cerrado las puertas a Alianza (Lima), yo soy hincha de Alianza y siempre lo voy a decir a mucha honra, eso nunca va a cambiar. Y para mí sería una ilusión regresar a Alianza Lima después de muchos años. Yo llegué a Alianza Lima con 7 años, me fui con 17 y obviamente, como hincha de Alianza querer regresar a Alianza. Pero claro, ya no cabe en mí. Si Alianza en algún momento me quiere, obviamente yo voy a estar siempre dispuesto a regresar, obviamente que ahora ya estoy bien, ya juego bien, me siento muy bien, pero nunca Alianza estuvo descartado para mí”, sostuvo el Depredador.

No obstante, durante sus declaraciones también habló sobre el club César Vallejo, al cual describió como un “gran club” y se mostró agradecido por la hinchada trujillana por su recibimiento.

FRÍA RESPUESTA SOBRE POSIBLE BODA

La brasileña no dudó en preguntarle a Guerrero sobre cuándo planean casarse; no obstante, su respuesta fue catalogada de “fría” por algunos internautas.

“No hemos llegado a hablar sobre cuándo nos vamos a casar, pero algún día, seguro”, sostuvo ante la insistencia de la madre de dos de sus hijos.

OTRAS PREGUNTAS

El futbolista también desmintió rumores sobre posibles cirugías estéticas y reveló que quisiera “operarse la nariz”, pero por un tema de salud.

Sobre la posibilidad de tener más hijos, señaló que no descarta que eso pueda pasar y dijo: “uno más quizás, pero no sabemos”.

También dio a conocer que antes “tenía problemas de celos”; sin embargo, afirma que “hoy por hoy”, ya no tiene ese tipo de comportamientos posesivos.