Paolo Guerrero se disculpa con hinchas del club César Vallejo: "Me duele mucho"

El futbolista Paolo Guerrero reveló detalles sobre las amenazas que recibió su madre después de que él firmara con el Club César Vallejo. En una entrevista exclusiva en Buenos Días Perú, Guerrero confirmó que no jugará en la escuadra poeta y expuso sus razones.

Asimismo, 'El Depredador' aprovechó la ocasión para disculparse con los hinchas de la UCV que esperaban verlo jugar con la camiseta del club este sábado 17 de febrero en Trujillo.

"Expresarles mis más sinceras disculpas. No esperaba que todo esto sucediera. Mi ilusión siempre fue, después de firmar con un club tan grande como la Vallejo, jugar este sábado. No esperaba pasar por esta situación que me duele mucho, sobre todo porque afecta a mi familia", manifestó.

"Espero que puedan entender la situación por la que estoy pasando, especialmente desde el punto de vista humano. Quién sabe, tal vez en el futuro cercano esta situación pueda revertirse", añadió.

