Paolo Guerrero explica las razones por las que no jugará en la UCV: muestra chats de extorsiones

Luego de días de incertidumbre, Paolo Guerrero reveló mayores detalles sobre las amenazas que recibió su madre luego de firmar con Club César Vallejo. El ‘Depredador’ confirmó que no jugará en la escuadra poeta y expuso sus razones.

Durante una entrevista exclusiva con Buenos Días Perú, mostró los chats de extorsión que empezó a recibir su mamá, luego de darse a conocer su llegada a Trujillo.

“Casi al mismo tiempo que yo era anunciado en las redes sociales del club César Vallejo, mi madre recibía los primeros mensajes de amenazas”, confesó el jugador.

"He estado en ciudades peligrosas, pero es la primera vez que me pasa esto, que me extorsionan", añadió.

El futbolista aclaró que su interés en jugar en la Vallejo era genuino y que tenía mucha ilusión de llegar a Trujillo, pero que luego de firmar el contrato, su madre lo llamó “muy nerviosa” para contarle de los mensajes que estuvo recibiendo.

“Lo que yo más quería era jugar en Vallejo”, dijo el delantero. Al principio, todo “era felicidad, ya me hacía la idea de que iba a viajar en Trujillo, y por la noche mi mamá me llama a decirme los mensajes que le habían llegado, muy nerviosa”, dijo Guerrero.

No obstante, ante las dudas llamó a Christian Cueva para preguntarle por la situación, quien le confesó que las cosas estaban “picantes”, pero que se quedara “tranquilo”. Luego precisó que acudió al ministerio del Interior para tratar este tema.

“No sabíamos hasta dónde podía llegar eso. No le di mucho interés. Luego llamé a Cuevita (Christian Cueva). Me dijo acá la cosa está picante pero tranquilo. Acudimos al ministro (del Interior). Mis padres están en Perú y obviamente están con los nervios”, señaló.

NO QUERÍA QUE “NI SU MUJER" SE ENTERARA

El futbolista confesó que quiso manejar este tema con reserva con Richard Acuña; incluso, señala que no quería que ni su pareja Ana Paula Consorte se enterase.

“De esto no se ha hablado, lo hemos tratado de manejar interno con Richard (Acuña), quien es consciente de todo. Al final mi mujer se enteró y ella me dijo 'Paolo yo no voy' ”, manifestó el atacante nacional. "Mi mujer no quiere que expongamos a los niños", agregó.