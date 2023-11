Alianza Lima rompe el silencio tras apagón en Matute: “ustedes se van a enterar de la realidad”

Héctor 'Tito' Ordoñez, delegado de Alianza Lima, se pronunció sobre la victoria de Universitario de Deportes en la segunda final de la Liga 1 Betsson y el apagón que ocurrió en el estadio Alejandro Villanueva, popularmente conocido como Matute, luego del triunfo del equipo crema.

Como bien se sabe, las luces del coloso de La Victoria se apagaron en mitad de la celebración de los jugadores y comando técnico de Universitario tras coronarse campeones e imponerse 2-0 ante Alianza Lima.

“Esas decisiones no nos corresponden a nosotros. Que no haya premiación. Apagar las luces. No es una decisión del club”, señaló Ordóñez, según RPP, añadiendo que “Ustedes se van a enterar de la realidad y se va a entender cuál fue el motivo, la decisión que tomaron las autoridades”.

Ordóñez no quiso extenderse sobre el caso, recalcó que la iniciativa se dio por una decisión de las autoridades y que en las próximas horas se darán a conocer más detalles sobre el caso.

“Son las autoridades quienes determinan los pasos que tengamos que seguir las instituciones”, indicó.

PREMIACIÓN DE LA ‘U’

A raíz del apagón en Matute, la organización de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) informó que la premiación oficial de Universitario de Deportes se desarrollará este domingo 12 de noviembre en el estadio Monumental a fin de evitar contratiempos.

ALIANZA LIMA VS. UNIVERSITARIO

El equipo crema se impuso 2-0 ante Alianza Lima en la segunda final de la Liga 1 Betsson y se coronó como campeón nacional de 2023, sumando su estrella 27, según datos de la FPF. Edison Flores (3') y Horacio Calcaterra (81') hicieron los goles del partido.